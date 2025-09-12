Vlada je danes predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedala vstop v Slovenijo. Kot je po seji vlade pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon, je bil sklep sprejet soglasno, obrazložitev pa ostaja tajna. Povedal je, da je bila obrazložitev obširna. »Določene informacije so tako pomembne in zaupne, da se jih v tem trenutku ne razkriva,« je pojasnil Arčon in povedal še, da velja sankcija samo za Milorada Dodika, ne pa tudi za člane njegove družine.