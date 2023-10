Se nadaljuje

Petdeset let po jomkipurski vojni, v kateri je Izrael zadnjič izgubil nadzor nad delom ozemlja, in trideset let po podpisu mirovnega sporazuma v Oslu, ko se je za kratek čas zdelo, da je izraelsko-palestinsko vprašanje vendarle dobilo pravilen odgovor, je status quo v Izraelu prekinjen. Razbit.

Islamistično gibanje Hamas je s šokantno usklajeno in učinkovito vojaško akcijo v soboto zjutraj v Izraelu – mogoče je celo reči, da na celotnem Bližnjem vzhodu – začelo novo zgodovinsko poglavje. Množično pobijanje izraelskih civilistov, izživljanje nad ujetniki in ugrabitve, s katerimi si je Hamas zagotovil veliko pogajalsko prednost, so Izrael, državo nadzora in obsedenosti z varnostjo, ujeli popolnoma nepripravljenega.