    Karikatura

    Še zadnja luknja

    »Mirovni načrt« ameriškega predsednika Donalda Trumpa je mešanica sporočila za javnost in »magičnega« mišljenja.
    KARIKATURA: Marko Kočevar
    Galerija
    KARIKATURA: Marko Kočevar
    Marko Kočevar
    1. 10. 2025 | 05:55
    1:10
    A+A-

    Čeprav je v Trumpovem načrtu zapisano, da se mora izraelska vojska – v treh fazah – po izpustitvi vseh talcev (in izmenjavi za palestinske zapornike) ter prihodu prehodnega mednarodnega telesa in mirovnih enot zapustiti območje Gaze (razen manjšega »varnostnega območja«), je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu že dejal, da bo izraelska okupacijska vojska v vsakem primeru ostala v Gazi. To zahtevajo tudi njegovi genocidni koalicijski partnerji.

    Trumpov načrt so hitro – brez kritike in refleksije – podprli v Evropski uniji, v Rusiji, v skupini ključnih arabskih in muslimanskih državah ter tudi na sedežu palestinske uprave v Ramali, kjer pričakujejo, da bi se po časovno nedoločenem prehodnem obdobju v novi obliki in pod novim imenom lahko vrnili v Gazo, ki so jo po izgubljenih volitvah in spopadih s Hamasom morali zapustiti leta 2007.

    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Študijsko leto

    Študenti prihajajo in se nastanijo tudi v kleti

    Prag fakultet bo jutri prestopilo 15.367 bruck in brucev, skupno pa je v skupno 402 študijska programa vpisanih skoraj 65.000 študentk in študentov.
    Špela Kuralt 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Analiza eseja

    Žižek: Kot je Kristusova smrt opravičevala preganjanje, tako Kirkova smrt Trumpa

    Slovenski filozof na podlagi Trumpovega govora razkriva, zakaj brutalna politika za svoj obstoj potrebuje nedolžno žrtev in kako padec mask uničuje dialog.
    Žan Urbanija 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ČAKALNE DOBE

    Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Poslovna konferenca Zdravje 2025

         V živo: Kakšen je zdravstveni sistem nove generacije?

    Družba Delo mediji večmesečno poslovno kampanjo zaokrožuje z razpravami o priložnostih za izboljšave delovanja zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Zdravstvo v primežu silosnega razmišljanja

    Zdravstvo, zlasti javno še zdaleč ni nebodigatreba, saj med drugim omogoča solidaren dostop do zdravnika.
    Petra Došenović Bonča 1. 10. 2025 | 05:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Zavarovalnice dopolnjujemo javni zdravstveni sistem

    S ponudbo dodatnih zdravstvenih zavarovanj zavarovalnice prispevajoo k večji dostopnosti in kakovosti zdravstvenih storitev.
    Milka Bizovičar 1. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Pogačar na evropskem prvenstvu z nekoliko oslabljeno ekipo, Roglič gre v Italijo

    Znana je osmerica, ki bo Slovenijo zastopala na evropskem prvenstvu v kolesarstvu. Ob Tadeju Pogačarju manjka nekaj imen, med njimi tudi Primož Roglič.
    Matic Rupnik 1. 10. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Festivalski teden

    Narava kot navdih za znanstvene preboje

    Dobri odnosi med Indijo in Evropsko unijo niso le ekonomsko koristni, temveč so strateška nujnost.
    Mojca Vizjak Pavšič 1. 10. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Vredno branja

    Od igrišča do specialista brez dolgega čakanja

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 13:30
    Preberite več
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Prihajajo državno sponzorirani napadi?

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev lahko podjetja hitreje zaznavajo kibernetskih groženj.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Vredno branja

    Od Alp do Jadrana: zakaj je Koroška nova logistična zvezda Evrope

    Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 15:12
    Preberite več
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Šport

    Slovenski športniki so obupani! Kje ste navijači?

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več

