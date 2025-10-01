Še zadnja luknja

Čeprav je v Trumpovem načrtu zapisano, da se mora izraelska vojska – v treh fazah – po izpustitvi vseh talcev (in izmenjavi za palestinske zapornike) ter prihodu prehodnega mednarodnega telesa in mirovnih enot zapustiti območje Gaze (razen manjšega »varnostnega območja«), je predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu že dejal, da bo izraelska okupacijska vojska v vsakem primeru ostala v Gazi. To zahtevajo tudi njegovi genocidni koalicijski partnerji.

Trumpov načrt so hitro – brez kritike in refleksije – podprli v Evropski uniji, v Rusiji, v skupini ključnih arabskih in muslimanskih državah ter tudi na sedežu palestinske uprave v Ramali, kjer pričakujejo, da bi se po časovno nedoločenem prehodnem obdobju v novi obliki in pod novim imenom lahko vrnili v Gazo, ki so jo po izgubljenih volitvah in spopadih s Hamasom morali zapustiti leta 2007.