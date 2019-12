Pričakovanja okoljevarstvenikov in klimatologov, da bodo tudi politiki spoznali, kako nesmiselno je uresničevanje kratkoročnih interesov elit v njihovih državah, so morala že velikokrat splahneti v spoznanje, da bodo morale posledice podnebnih sprememb povzročati veliko škode, da jih bodo vsi jemali resno. Mladi vendarle niso tako obupali in pokazali, kako je treba ravnati s politiko.



A še zdaleč ni vse urejeno. ZDA, ki bi morale zaradi zgodovinsko visokih emisij največ plačati v sklade za pomoč revnim državam, od podnebnega sporazuma odstopajo. To seveda ni dober signal za pripravo novih zavez držav. A gotovo bodo tudi v Madridu predstavniki ZDA, ki bodo predstavili svoje zaveze. Pri tem pa je skrb vzbujajoč vzpon skrajnih desničarskih strank, ki se v največjem odstotku strinjajo z zdaj že redkimi podnebnimi skeptiki.