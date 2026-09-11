Septembrske sence

Ves svet ali vsaj tisti z dostopom do ameriških televizij je lahko v realnem času opazoval teroristični napad na mogočno Ameriko s skoraj tri tisoč žrtvami. Medtem število demokracij v svetu že leta upada. Tudi upokojenka Emily iz Misisipija, ki je v sredo s skupino drugih ljubiteljev zgodovine obiskala washingtonski spominski center, je posvarila pred pozabo lekcij enajstega septembra 2001 - in izrazila željo: »Da bi se vsi razumeli!«, piše Barbara Kramžar.