Sezona lova

Koliko so v resnici vredni glasovi volivcev, če med mandatom ne morejo odpoklicati niti poslanca ali župana, kaj šele predsednika republike? Hkrati pa lahko, denimo, vlada že jutri zamenja generalnega direktorja Policije in Sove. Razprave o poslancu Borisu Mijiču in začetku kazenskega postopka proti nekdanjemu premieru Robertu Golobu spet postavljajo vprašanje, kdo ima pri nas najbolj zaščiten mandat in kaj to pomeni za delovanje demokracije, piše Manja Pušnik..