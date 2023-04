Najboljši slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek je po sobotnih dveh 2. mestih (na posamični in ekipni tekmi) močno upal, da bo zadnji dan rekordno dolge sezone vendarle slišal Zdravljico. Želja se mu je uresničila, toda zaigrali so jo v čast Timiju Zajcu, ki je včeraj s pičle 0,1 točke naskoka pred domžalskim asom v svojo korist odločil veliki finale najboljše trideseterice v Planici.

»Nisem si mislil, da bi se lahko tako razpletlo, toda Robi (Hrgota) je pred mojim drugim nastopom povlekel pravilno taktično potezo in mi za tri mesta znižal zaletišče. Imel je pogum. To sem mu sicer namignil že pred finalom, ko sem mu rekel, naj glede na to, da je sezone konec, tvega, kolikor lahko, pa četudi se mi ne bi izšlo,« je ključ do tretje zmage v svetovnem pokalu po Oberstdorfu 2019 in 2022 opisal Zajc, ki je bil po uvodni seriji s poletom, dolgim 232,5 metra, še peti.

V finalu ga je nato odneslo še poldrugi meter dlje in s točkami, ki jih je za trenerjevo drzno odločitev prejel zaradi krajšega naleta, skočil na vrh.