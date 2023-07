Ministrstvo za finance pod vodstvom Klemna Boštjančiča je zaradi podatkov, ki so nakazovali širitev sive ekonomije, sklenilo spet uzakoniti obveznost prevzema računa. To obveznost je ukinila vlada Janeza Janše, zdaj pa znova velja od aprila. Podatki kažejo, da je bilo v teh mesecih glede na primerljivo obdobje lani res izdanih več računov in realiziranih tudi več plačil, kar pa ne pomeni nujno, da se je s tem zmanjšal tudi obseg sive ekonomije.