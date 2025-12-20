Slovenia brez j

Pozornega opazovalca že kratek sprehod po središču prestolnice – pa ne le te – krepko zbode v oči: vse bolj prevladujejo poimenovanja in napisi v tujih jezikih, zlasti v angleščini.

Medtem je prejšnji mesec na drugi strani mesta na Slovenskem knjižnem sejmu potekala razprava o zanemarjanju branja v slovenščini na račun angleščine, zlasti pri mladih. Zakaj je ta tako mamljiva in kaj to pomeni za (javno) rabo slovenskega jezika? Kako je ta regulirana in za kaj si prizadeva ministrstvo za kulturo?