So rešitve!

Splošna matura se v soboto nadaljuje z izpitom iz angleščine, začela se bo tudi poklicna matura. Še vedno pa razburja esej iz materinščine v začetku meseca. Večina dijakov in profesorjev je bila razočaranih, saj je od teme Ženska na odru sveta ostal le oder. Kot so odgovorili v državni predmetni komisiji za splošno maturo (DPK SM) za slovenščino, bodo vse utemeljili jeseni. Učiteljice, ki so dijake pripravljale na maturo in jih skušale pravilno usmerjati, so namreč ocenile, da so bila navodila maturitetnega eseja škandalozna.