Socialni mir

Vlada je plaz zahtev za zvišanje plač različnih poklicnih skupin sprožila sama s parcialnimi dogovori, je prevladujoče stališče v javnosti. To najbrž ni najbolj spodbudna popotnica za današnje srečanje resorne ministrice s predstavniki sindikatov javnega sektorja, težko je namreč komu razložiti, da ne more dobiti višje plače, če jo drugi lahko. Ob strani je še gospodarstvo, ki večino tega plača z davki in prispevki.