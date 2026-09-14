Sodobna varnost

Če so bili nekoč filmi, serije in knjige, v katerih stroji zamenjajo človeka in nad njim nadvladajo, še stvar fikcije, pa se vse bolj zdi, da gre za resno in dejansko grožnjo človeštvu, predvsem ko pride do umetne inteligence. Pred dnevi je odmevala novica, ko je vodilni raziskovalec za varnost umetne inteligence pri podjetju Anthropic Evan Hubinger opozoril, da tehnologija napreduje tako hitro, da po njegovi oceni obstaja več kot desetodstotna možnost, da bi lahko v prihodnjem desetletju povzročila izumrtje človeštva.