Sodobno strašilo

Čeprav se je od leta 2010 do 2023 populacija volka potrojila, populacija medveda povečala za približno polovico, na območju države pa imamo še 50 odraslih risov, sta se v tem času število škodnih primerov zaradi velikih zveri in ocenjena vrednost škode opazno znižala. Lani je bilo škodnih primerov 389 in ocenjena škoda v višini 198.000 evrov. Kar 89 odstotkov rejcev drobnice in 98 odstotkov čebelarjev po vzpostavitvi varovanja znotraj ograd ni zaznalo škodnega dogodka.