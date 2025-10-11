Po vsem, kar se je v preteklosti že dogajalo z Nobelovo nagrado za mir, se ne zdi posebej presenetljivo, da jo je letos dobila zelo prodorna opozicijska političarka María Corina Machado iz Venezuele.

María Corina Machado je bila zvesta izvajalka politike Donalda Trumpa že v prvem mandatu, zdaj je še bolj zagreta, lani ji je uspelo zbrati okrog sebe venezuelsko opozicijo, kar se je prej zdelo nemogoče. V resnici je zmagala na predsedniških volitvah, čeprav so ji preprečili sodelovanje.