Kokotova in Štorek sta v skupni izjavi pojasnila, da so v stranki na točki, ko niso več našli soglasja.

»Javno ponavljam, da se ne bom spuščala na to raven, nekatere stvari pač ostanejo znotraj hiše tako kot znotraj družine in kot ob vsaki ločitvi. Mi smo tu kot sodelavci še naprej in verjamem, da bi kakršnokoli blatenje ali pranje umazanega perila v javnosti šlo v nasprotno smer,« je povedala Kokotova.

Preselila sta se med nepovezane poslance. Preostanek poslanske skupine Resnica zdaj šteje tri poslance, kar je minimalno število za poslansko skupino.