Sindikat kmetov je proteste organiziral zaradi različnih zahtev do kmetov in perečih težav v kmetijstvu. Zahtevajo, da naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, da se ponovno preuči in zmanjša območja Nature 2000, da se kmetov ne obremenjuje z novimi davki, da so ukrepi jasni in administrativno nezahtevni ter da se neposredna plačila in ostala sredstva uskladijo z inflacijo. Zahtevajo tudi zmanjšanje populacije zveri in divjadi, pa ureditev zakonodaje za zaščito najboljših kmetijskih zemljišč, obravnavo živinoreje kot osnove trajnostnega kmetovanja ter popolno zavrnitev uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev na ravni celotne države. Vsega tega pa ne more urediti le vlada, pomeniti se bo treba tudi s komisijo.