Strateška odpornost

»V vseh razpravah z evropskimi voditelji se pojavlja besedna zveza strateška avtonomnost, kajti odpornost lahko deluje le, ko imamo dostop do virov, materialov, znanja in tehnologij,« je poudaril predsednik vlade Robert Golob. Nujnost strateške avtonomije na različnih področjih je bil eden od poudarkov včerajšnje konference Dual-Use Slovenija 2026.

»V zadnjih petih letih sta se Slovenija in Evropa morali spoprijeti s štirimi nepričakovanimi, a resnimi izzivi: pandemijo, vojno v Ukrajini, največjimi naravnimi nesrečami, trgovinsko vojno. Tvorni gospodarji od take realnosti ne bežijo, ampak se z njo soočijo in v njej iščejo priložnosti,« je dejal predsednik vlade na konferenci, ki jo je pripravila medijska hiša Delo v soorganizaciji s Slovenskim državnim holdingom (SDH) in družbo Dovos.