Svetovna ekonomija

Kitajski zunanjetrgovinski presežek v letu 2025 je dosegel zgodovinski rekord: 1200 milijard dolarjev. Do zdaj ni še nobena država zabeležila tako visokega presežka v blagovni izmenjavi s svetom. »Močna azijska konkurenca na nas iz dneva v dan bolj pritiska,« ugotavlja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Preusmeritev kitajskega blaga z ameriškega na druge trge, tudi na evropskega, in s tem krepitev cenejše konkurence občutijo tudi slovenska industrijska podjetja.