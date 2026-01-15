  • Delo mediji d.o.o.
    Karikatura

    Svetovna ekonomija

    Kitajska ima rekorden zunanjetrgovinski presežek, ob tem se umika z ameriškega trga in preplavlja druge, tudi evropskega.
    KARIKATURA: Marko Kočevar
    KARIKATURA: Marko Kočevar
    Marko Kočevar
    15. 1. 2026 | 05:55
    0:56
    Kitajski zunanjetrgovinski presežek v letu 2025 je dosegel zgodovinski rekord: 1200 milijard dolarjev. Do zdaj ni še nobena država zabeležila tako visokega presežka v blagovni izmenjavi s svetom. »Močna azijska konkurenca na nas iz dneva v dan bolj pritiska,« ugotavlja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Preusmeritev kitajskega blaga z ameriškega na druge trge, tudi na evropskega, in s tem krepitev cenejše konkurence občutijo tudi slovenska industrijska podjetja.

    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Delova osebnost leta
    Slavnostna razglasitev

    Delova osebnost leta 2025 je Nika Kovač

    Pobuda My Voice, My Choice je povezala ljudi v skupnost na globalni ravni. Je prva evropska državljanska pobuda, ki jo je podprl evropski parlament.
    14. 1. 2026 | 11:48
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Zlom britanske naftne in plinske industrije

    Laburistična politika je zmedena. A trditve kritikov o novem razcvetu naftnih polj v Severnem morju so iluzorne.
    The Economist 14. 1. 2026 | 05:00
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Novice  |  Znanoteh
    Rok Gašparič

    Direktor, ki prosti čas posveča fosilom

    Vsak najdeni fosil pripoveduje zgodbo, zato je vsak po svoje zanimiv in dragocen, poudarja dr. Rok Gašparič.
    Saša Senica 15. 1. 2026 | 06:00
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Kultna reška punk rock zasedba Paraf se poslavlja z odrov

    Za slovo so po štiridesetih letih izdali album Paraf z novimi skladbami, ki ga spremlja tudi videosingel Čempresi.
    Zdenko Matoz 15. 1. 2026 | 06:00
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Da bi suše in poplave napovedovali več mesecev vnaprej

    Včasih smo govorili o meteorologiji, zdaj pa o znanosti o zemeljskem sistemu, pravi Xubin Zeng.
    Milan Ilić 15. 1. 2026 | 06:00
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Superračunalnik je kot bager, ki je zamenjal lopato

    Jona Novljan z uporabo strojnega učenja raziskuje DNK.
    Saša Senica 15. 1. 2026 | 06:00
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Intervju

    Da bi suše in poplave napovedovali več mesecev vnaprej

    Včasih smo govorili o meteorologiji, zdaj pa o znanosti o zemeljskem sistemu, pravi Xubin Zeng.
    Milan Ilić 15. 1. 2026 | 06:00
    Novice  |  Znanoteh
    Znanstvenik spreminja svet

    Superračunalnik je kot bager, ki je zamenjal lopato

    Jona Novljan z uporabo strojnega učenja raziskuje DNK.
    Saša Senica 15. 1. 2026 | 06:00
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
