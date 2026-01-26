  • Delo mediji d.o.o.
    Karikatura

    Svetovni prvak

    Domen Prevc, tretji slovenski svetovni prvak v smučarskih poletih, je imel veliko smolo na moštveni tekmi.
    KARIKATURA: Marko Kočevar
    Galerija
    KARIKATURA: Marko Kočevar
    26. 1. 2026 | 05:55
    0:54
    A+A-

    S lovenski šport je z Domnom Prevcem dobil novega kralja. Smučarski poleti veljajo namreč v skokih za kraljevsko disciplino, v kateri se je 26-letni as iz Selške doline v šampionskem slogu zavihtel na prestol, potem ko je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na posamični tekmi zablestel v vsem sijaju in prepričljivo osvojil zlato lovoriko.

    Na ekipni preizkušnji pa so mu novo kolajno preprečile pobegle smuči, tako da se je moral na koncu skupaj s Timijem Zajcem, Rokom Oblakom in Anžetom Laniškom sprijazniti s 6. mestom.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Slovenski asi brez kolajne, Prevčeva smučka poletela kar sama (VIDEO)

    Velika smola je našim smučarskim skakalcem na 29. svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu preprečila boj za kolajno na ekipni preizkušnji. Zmaga Japonski.
    Miha Šimnovec 25. 1. 2026 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Sobotna tema

    Zakaj v Avstriji zaslužijo več

    Nujni so konkretni predlogi ukrepov, ki bi zmanjšali zaostanek našega gospodarstva, brez višje produktivnosti ne bo preboja.
    24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc: Bitka se je zdaj razplamtela, Kraft obupan: Domen nas je uničil

    Domen Prevc prepričljivo vodi po prvih dveh serijah na 29. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu. V zelo dobrem položaju tudi Anže Lanišek.
    Miha Šimnovec 24. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    karikaturaDomen Prevcsmučarski poleti

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trgi

    Nova normalnost: priložnosti po obdobju koncentracije

    Evropska centralna banka opozarja, da inflacija v storitvenem sektorju ostaja trdovratna.
    26. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Tedenski jedilnik: ko zmanjka idej in se kosila vedno ponavljajo

    Ko zmanjka idej za kosila, pride prav dober načrt: raznolike jedi od ponedeljka do petka, preproste za pripravo in polne okusa.
    Odprta kuhinja 26. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
