Svetovni prvak

S lovenski šport je z Domnom Prevcem dobil novega kralja. Smučarski poleti veljajo namreč v skokih za kraljevsko disciplino, v kateri se je 26-letni as iz Selške doline v šampionskem slogu zavihtel na prestol, potem ko je na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu na posamični tekmi zablestel v vsem sijaju in prepričljivo osvojil zlato lovoriko.

Na ekipni preizkušnji pa so mu novo kolajno preprečile pobegle smuči, tako da se je moral na koncu skupaj s Timijem Zajcem, Rokom Oblakom in Anžetom Laniškom sprijazniti s 6. mestom.