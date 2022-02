Sveže in poceni

Število delovno aktivnih domačinov se je v minulem desetletju sicer zvišalo za slabih pet odstotkov, število delovno aktivnih tujcev pa za skoraj sto odstotkov. Na zavodu za zaposlovanje pravijo, da je Slovenija še vedno najbolj zanimiva za iskalce zaposlitve iz republik nekdanje Jugoslavije. Že tradicionalno jih k nam največ prihaja iz Bosne in Hercegovine, skoraj polovica, Srbije in Kosova, lani pa je zaradi del na predoru Karavanke in drugem tiru med Divačo in Koprom k nam prišlo še veliko delavcev iz Turčije.