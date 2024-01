Takoj na delo

Kmetijsko-prehranski sistem, ki ni naklonjen velikim presenečenjem, potrebuje pa velike spremembe, je predsednik vlade Robert Golob v kratkem obdobju presenetil dvakrat. Prvič z napovedjo predloga v kmetijskih krogih popolnoma neznanega upokojenega častnika Slovenske vojske Vojka Adamiča za novega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In drugič včeraj, ko si je premislil in državnemu zboru za vodenje kmetijskega resorja predlagal poslanko Gibanja Svoboda Matejo Čalušić.