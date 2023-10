Okoli območja Gaze, po kateri neprestano padajo bombe, rakete in topniški izstrelki, več deset tisoč izraelskih vojakov čaka na povelje za začetek velike kopenske ofenzive, s katero želi skrajno desna vlada Benjamina Netanjahuja do strahotnem Hamasovem morilskem pohodu pred devetimi dnevi dokončno uničiti islamistično gibanje, ki nadzira palestinsko enklavo. Gaza je kraj brez upanja. Je kraj množičnega umiranja in velike človeške tragedije, tragedije človeštva.