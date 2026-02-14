Tik pred zdajci

V Sloveniji je v prvem lanskem četrtletju po podatkih statističnega urada 65 odstotkov prebivalcev, starih med 16 in 74 leti, uporabljalo spletna družbena omrežja. Ta so tako priročen kanal za nagovarjanje volivk in volivcev. Politične stranke pred bližajočimi se parlamentarnimi volitvami povečujejo svojo prisotnost predvsem na facebooku, instagramu in v različnih podkastih.

Prevladujoča platforma pri nas, kažejo podatki orodja statcounter, ostaja facebook z več kot 1,2 milijona uporabnikov, sledi mu instagram z okrog 700 tisoč uporabniki, predvsem med demografsko skupino od 25 do 34 let. Omrežje x, ki je bilo pred leti – še pod imenom twitter – eden glavnih virov informacij novinarjev, je, odkar si ga lasti Elon Musk, postalo precej manj relevantno. Politične stranke oziroma njihovi veljaki pred letošnjimi parlamentarnimi volitvami »odkrivajo« podkaste, a vprašanje je, koliko sploh lahko prisotnost na družbenih omrežjih aktivira volivke in volivce, da se odpravijo na volišča in oddajo svoj glas. Nekaj deset tisoč ogledov podkasta namreč ne pomeni nujno tudi toliko glasov za določenega kandidata oziroma stranko. »Način sprejemanja informacij pri različnih skupinah v populaciji se dramatično spreminja,« je opozorila strokovnjakinja za medije Sandra Bašič Hrvatin s Fakultete za humanistične študije v Kopru.