Zdravstvena reforma, med vsemi napovedanimi osrednja reforma vlade Roberta Goloba, je tudi v očeh državljanov najbolj nujna reforma tega mandata. Ob včerajšnjem svetovnem dnevu zdravja so se zvrstili številni pozivi k urejanju razmer v zdravstvenih sistemih. V več krajih po državi so potekale aktivnosti, ki so ozaveščale o zdravem načinu življenja, civilna iniciativa Glas ljudstva pa je organizirala pohod za javno zdravje v središču Ljubljane in se zavzela proti privatizaciji in proti dvoživkam v zdravstvu. Nezadovoljstvo so podžgale še napovedane podražitve dodatnih zavarovanj, posebej pri tistih, ki so v preteklih mesecih izgubili osebne zdravnike. Zdi se, da je zdravstvo čedalje bolj nedostopno in da zavarovanje krije čedalje manj storitev.