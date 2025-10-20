Obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Washingtonu se, sodeč po poročanju analitikov, ni končal po pričakovanjih. Zelenski naj bi se iz Bele hiše vrnil s »prazno malho«, kar je kasneje potrdil tudi v pogovoru z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzom.

Ameriški predsednik Donald Trump namreč ni izpolnil prošenj po dobavi raket dolgega dosega tomahavk ali uvedbi novih sankcij proti Rusiji. Kot so za ameriško televizijo CNN povedali viri iz Bele hiše, naj bi Trump po srečanju dobil občutek, da si Ukrajinci ne želijo miru, temveč si želijo le še stopnjevati konflikt.