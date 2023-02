Transfuzija

Na slovenski desnici potekajo procesi združevanja in preoblikovanja, ki so posledica volilnega neuspeha na lanskih parlamentarnih volitvah, hkrati pa priprava terena za naslednje parlamentarne volitve, ki bodo šele leta 2026, če bodo seveda redne. SDS, potencialna stranka predsedniškega kandidata Anžeta Logarja, ki si bo pripojila še Kanglerjevo NLS, in Nova Slovenija (NSi), bi lahko postale strankarski stebri pri poskusu naskoka desne opcije na oblast. Janez Janša sicer vodi SDS že 30 let, mandat na čelu stranke pa mu bo potekel leta 2025, torej tik pred volitvami.