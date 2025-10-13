Kitajska je odgovorila na grožnje ameriškega predsednika z dodatnimi stoodstotnimi carinami in zdaj je jasno, da azijska sila ne namerava poklekniti pod pritiski. Regulacija izvoza redkozemeljskih kovin in permanentnih magnetov je povsem zakonita, je izjavil tiskovni predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino, ZDA pa imajo – tako kot vedno – dvojna merila. Gre za to, da ne upoštevajo dejstva, da prav ameriške enostranske izvozne in uvozne omejitve ogrožajo kitajske interese, hkrati pa tudi stabilnost globalnega trga.