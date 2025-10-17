Tržna niša

Slovenija spada med države z najnižjo stopnjo socialne izključenosti v EU. Pogled onkraj številk pa kaže kompleksnejšo sliko.

Raziskava Vsakdanje življenje in življenjski potek starih ljudi, ki živijo v revščini je potrdila, da je revščina v starosti posledica nakopičenih neenakosti skozi leta in da so mehanizmi vzpenjanja po družbeni lestvici navzgor pri nas zelo krhki. »Pogosto velja, da če se rodiš v revščini, se lahko zgodi, da boš tudi umrl v revščini,« je povzela vodja projekta dr. Vesna Leskošek.