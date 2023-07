Turizem smo ljudje

Razbeljena mesta, v katerih se ob vodnjakih drenjajo domačini in turisti, ter huda neurja to poletje morda bolj kot kdaj prej dokazujejo, da je človeštvo z ukrepi proti podnebnim spremembam zamudilo in da je čas za prilagajanje.

Mesta se bodo morala ohladiti z zelenimi in vodnimi površinami ter se razbremeniti prometa, premičnega in mirujočega, ki še dodatno prispeva k pregrevanju.