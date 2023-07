Turizem smo ljudje

Delež domačih gostov se po izteku turističnih bonov junija lani zmanjšuje. Na srečo pa se povečuje obisk tujih gostov, ki so v prvem polletju letos prispevali več kot 70 odstotkov prihodov in dobri dve tretjini vseh prenočitev. Turistični delavci so za zdaj zadovoljni in si obetajo dobro sezono, nekateri celo rekordno.