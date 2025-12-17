Udeležba pri dobičku

Potem ko je vlada po več kot dveh letih usklajevanj vendarle potrdila predlog novega zakona o udeležbi delavcev pri dobičku, objavljene rešitve razkrivajo, da so se v zakonu znašla določila, zaradi katerih predvidenih davčnih ugodnosti številna uspešna podjetja ne bodo mogla izkoristiti. Gospodarstvo, ki prenovo zakona sicer podpira, si zato menda zdaj prizadeva, da bi z amandmaji predvidene rešitve vendarle ublažili v parlamentarnem postopku sprejemanja zakona.