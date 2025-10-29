Umetnost zdravi

Nedavna konferenca Zdravje in delo, ki se je posvečala povečanju dobrega počutja skozi umetnost v skupnostih in na delovnih mestih, je spomnila na koncept socialnega predpisovanja, s katerim se je Slovenija že leta 2023 želela približati državam, ki zdravje obravnavajo celostno. Gre za orodje oziroma sistem, ki zdravstvenim delavcem omogoča, da paciente napotijo do vrste lokalnih nekliničnih storitev, ki jih je mogoče razvrstiti v več kategorij: umetniške dejavnosti, biblioterapija, izobraževanje, vadba, dejavnosti v naravi, svetovanje na področju socialnega varstva in prostovoljstvo.