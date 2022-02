V Kremlju so zatrjevali, da Rusija noče okupirati Ukrajine, preslišali pa so, ko so jih vprašali, ali je cilj vojaškega posega zamenjati oblast v Kijevu. Ukrajinski predsednik Zelenski, ki je prekinil diplomatske stike z Rusijo, je po rusko nagovoril tudi Ruse, naj gredo na cesto in se uprejo vojni.