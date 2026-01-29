Na začetku leta 2024 je bilo 470 družinskih pomočnikov, konec lanskega leta pa smo po podatkih ministrstva za solidarno prihodnost imeli že 1920 oskrbovalcev družinskega člana, v kar se je v sistemu dolgotrajne oskrbe preoblikoval družinski pomočnik. Podobno se je povečalo tudi število osebnih asistentov. Zdaj jih je že 9000, od tega jih je približno polovica družinskih članov uporabnikov.

Podatki torej kažejo, da se ti dejavnosti močno povečujeta, predvsem pri oskrbovalcih družinskega člana se postavlja vprašanje o dolgoročni prihodnosti ljudi, še posebno žensk, ki zaradi oskrbe zapustijo trg dela.