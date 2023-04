V tretje gre rado

Napeto razpoloženje pred torkovim protestnim shodom kmetov v Ljubljani je zaostrila objava kmeta na družabnem omrežju, da so njegovo domačijo obiskali policisti in ga spraševali, ali se namerava udeležiti protesta. Policija se je na objavo odzvala s pojasnilom, da gre »za običajno obliko policijskega dela«. V obsodbi njenih metod so se tokrat poenotili politična desnica in nevladniki. Medtem po državi poteka mobilizacija kmetov za protest.