Varna hrana

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin najpogosteje umakne ali odpokliče iz prodaje sadje in zelenjavo, meso in mesne izdelke ter žita in izdelke iz žit, piše Nejc Gole. Najbolj nevarni v živilskih izdelkih so ostanki pesticidov, salmonela, listerija, nepravilno označeni alergeni ter prisotnost kovinskih, steklenih ali plastičnih delcev v hrani. Med slovenskimi izdelki je najpogosteje odpoklicano meso, pri sadju in zelenjavi sta tista iz Egipta in Kitajske pogosto onesnažena s pesticidi.