Varna hrana

Povečano število odpoklicev živil je posledica drugačnega obveščanja in poostrenih nadzorov, pravijo na Upravi za varno hrano. Potrošnike bo zato treba izobraziti, menijo. Uprava je namreč po poletnem fiasku, ko potrošnikov ni obvestila, da so zaužili breskve s prepovedanim pesticidom, spremenila način obveščanja o odpoklicih neskladnih živil iz prometa. Število obvestil o neskladnih živilih se je takoj povečalo, a na upravi mirijo, da hrana ni manj varna. Je pa to imelo tudi posledico, nekdanja ministrica je morala oditi. In morda bo poostren nadzor spremenil tudi kakšno odločitev trgovcev, za katere je v veliki večini najbolj pomembna cena, ne toliko vsebina, čeprav oglašujejo oboje.