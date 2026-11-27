Ko so v zavodu Vozim pred desetimi leti zagnali iniciativo Heroji furajo v pižamah, ki jo izvajajo z zavarovalnico Generali in agencijo Luna\TBWA, sofinancirajo pa jo ministrstvi za zdravje in izobraževanje ter agencija za varnost prometa, so sami vozili mlade z zabav. Že nekaj časa tega ne počnejo, ker se je pokazalo, da mladi že prej, ko je glava še trezna, poskrbijo za varen prevoz.

Da varno pridejo domov, naj poskrbijo starši, prijatelji, bližnji, ki imajo trezno glavo. Statistika je vsaj pri mladih pozitivna. V zadnjem desetletju se je število prometnih nesreč, ki jih povzročijo opiti mladi vozniki, zmanjšalo kar za 35 odstotkov. Težava ostajajo druge starostne skupine. V novo sezono v zavodu Vozim tako vstopajo s sloganoma Isti fotr in Ista mami. Starše vabijo k razmisleku, kakšen zgled so.