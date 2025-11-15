Napad na voznika mestnega avtobusa v središču Ljubljane je obiskovalce Bavarskega dvora spomnil, kako neprijeten je za običajnega uporabnika mestnih ulic lahko ta osrednji del mesta. Na večer napada sem prisluškoval pogovoru štirih mladih deklet za sosednjo mizo, ki so se pridušala, da se Bavarskemu dvoru izognejo, če se le da. Naštevale so znance in znanke, ki so med čakanjem na avtobus doživeli takšno ali drugačno neprijetnost, od vsiljivega beračenja, otipavanja in vse do poskusov fizičnega napada.