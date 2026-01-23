Velik potencial

V zahtevah ameriškega republikanskega predsednika Donalda Trumpa po Grenlandiji je na koncu vendarle prevladala umetnost dogovora. Avtor knjige s tem naslovom ne bo dobil celotne Grenlandije; če se bo do konca pogodil z Dansko in njenim avtonomnim ozemljem, bi lahko upal na majhne ozemeljske »žepe«, na katerih bil ZDA lahko zgradile nova vojaška oporišča. V Davosu je bilo veliko govora tudi o vojni v Ukrajini ter Trumpovem odboru za mir, ki naj bi ga razširili na ves svet.