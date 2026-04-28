Veselo na delo po višje plače

Podatki kažejo, da se je bruto povprečna plača v državi od leta 2012 do lani zvišala za skoraj 64 odstotkov, tudi letos je pričakovati rast. Že minimalna plača se je januarja zvišala za 16 odstotkov, v številnih podjetjih pa zdaj usklajujejo tudi druge plače. Rast produktivnosti je bila v navedenem obdobju manj kot polovična, inflacija pa 32-odstotna. Vlada je že v lanskem poročilu o napredku ugotavljala, da so se v obdobju 2015–2023, razen v letih 2021 in 2022, stroški dela povečevali hitreje od produktivnosti v več kot polovici slovenskih gospodarskih družb.