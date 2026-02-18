Visoko predelano kosilo

O tobačnih in nikotinskih izdelkih vemo že skoraj vse, zaradi medijskih zapisov v preteklih desetletjih smo dobro seznanjeni z vsemi škodljivimi posledicami kajenja, zadnja leta pa so jim tesno za petami visokopredelana živila. Čedalje več je znanstvenih dokazov, da tudi ta močno škodujejo zdravju, da so eden glavnih spodbujevalcev debelosti, ki postaja bolezen 21. stoletja, in drugih bolezni, ki so neposredno povezane s pretiranim uživanjem preveč predelane hrane. Zadnja izmed teh opozoril so pred dnevi prišla s treh uglednih ameriških univerz, Harvarda, Michigana in Duka, ki so v skupni raziskavi ugotovile, da imajo visokopredelana živila več skupnega s cigaretami kakor z zdravo hrano. Zato predlagajo, da bi jih oblasti začele obravnavati podobno kot cigarete.