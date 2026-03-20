Volilni Rubikon

Premier Robert Golob je ob robu vrha v Bruslju opozoril na domnevno tuje vpletanje v slovenske volitve. O tem je tudi pisal predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen in pozval k preiskavi dogajanja. Poudaril pa je, da bodo očitke, ki so se pojavili v posnetkih, obravnavale pristojne institucije. Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki prihaja iz istega političnega tabora kot Golob, je ob prihodu na vrh opozoril, da je slovenski premier Golob »žrtev vpletanja v volitve, za katero so značilne dezinformacije«.