Volilno tveganje

Na kandidatnih listah za parlamentarne volitve, ki bodo 22. marca, je skupaj 668 kandidatov in 521 kandidatk. Izenačeno razmerje moških in žensk imajo le v Piratski stranki Slovenije. Največje razlike med številom kandidatov in kandidatk pa je na skupni listi NSi, SLS, Fokus Marka Lotriča, kjer je kandidatov 18 več in je delež kandidatk najmanjši. Zakon o volitvah v državni zbor sicer določa, da na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan v manj kot 35 odstotkih od skupnega dejanskega števila kandidatk in kandidatov na listi. Zastopanost žensk na tokratnih volitvah v državni zbor je manjša, kot bi pričakovali. Med kandidati jih je namreč le 43,82 odstotka in 56,18 odstotka moških. Leta 2022 je bil odstotek žensk nekoliko večji, takrat se je za izvolitev potegovalo 44,39 odstotka žensk in 55,61 odstotka moških.