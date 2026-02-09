Za ameriške priseljence

Čeprav je bilo po zmagi Donalda Trumpa na volitvah leta 2024 veliko medijskih poročil o napovedih Američanov, da se bodo odselili iz politično vse bolj polarizirane domovine v sosednjo Kanado ali v Evropo, so se glave vendarle ohladile in množičnih selitev ni bilo. V Sloveniji, ki ni na vrhu lestvice med Američani najbolj želenih evropskih lokacij, je bilo lani oddanih rekordno število njihovih vlog za dovoljenje za začasno bivanje.

Medijska poročila po drugi zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah so pogosto omenjala radikalno povečanje obiska na spletnih straneh podjetij, ki omogočajo storitve izseljencem ter pomagajo pri pridobivanju vizumov in dovoljenj za stalno prebivanje v Evropi. Nekatera tovrstna podjetja so na začetku lanskega leta poročala tudi o 1500-odstotnem povečanju zanimanja. Čeprav število Američanov, ki so se preselili v Evropo, ostaja razmeroma nizko, so v Franciji po koncu prvega četrtletja lanskega leta poročali o za petino več oddanih ameriških vlogah za stalno bivanje, na Irskem pa so zaznali, da je povpraševanje Američanov po irskem državljanstvu poskočilo za kar 60 odstotkov.