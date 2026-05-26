Za pogajalsko mizo

Medtem ko naj bi bil mirovni dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom tik pred podpisom, v izraelskem političnem vrhu, ki je konec februarja dejansko sprožil to popolnoma nesmiselno in neupravičeno vojno, vlada huda nervoza, saj si predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu predvsem zaradi notranjepolitičnih razlogov niti slučajno ne želi, da bi se ameriški napadi na Iran zaustavili. Zato je v končni fazi pogajanj, v katerih vloga mediatorja pripada Pakistanu, mogoče pričakovati še kakšno Netanjahujevo značilno skrajno makiavelistično potezo.

Ko so ZDA in Izrael – na pobudo Benjamina Netanjahuja – 28. februarja družno napadle Iran, je izraelski premier izjavil, da je cilj napadov zrušitev iranskega režima, uničenje iranskih jedrskih kapacitet in močno zmanjšanje iranskega arzenala balističnih raket. Ameriški cilji vojne proti Iranu nikoli niso bili povsem jasni – najbolj jasno je bilo, da je predsednik Donald Trump v vojno krenil zaradi Izraela.