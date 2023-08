Začelo se je

V Okinavi bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića odigrali 23. tekmo Slovenije na svetovnih prvenstvih, prvo po dolgih devetih letih, in lovili trinajsto zmago. Dvoboj z Venezuelo ob 13.30 po našem času bo nov mejnik v fantastični karieri Luke Dončića, saj bo prestal ognjeni krst na SP, zato lahko pričakujemo, da se ga bo lotil na poseben način. Vsi upamo na maratonsko serijo Slovenije, bo pa treba za to precej hitrega gibanja in tudi visokega skakanja.