Včeraj so z ustavnega sodišča tudi uradno sporočili, da so sprejeli zadržanje novele zakona o RTV Slovenija.

Zanimivo, za zadržanje je glasoval izključno moški del US, Matej Accetto, Marko Šorli, Klemen Jaklič, Rajko Knez in Rok Svetlič (poročevalec v tem primeru), proti pa je bil izključno ženski del: Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs in Neža Kogovšek Šalomon.