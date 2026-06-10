Po primopredaji poslov s Tanjo Fajon je Tone Kajzer povedal, da sta ugotovila, da je slovenska zunanja politika na dobri poti, zunanja politika manjših držav pa da mora imeti kontinuiteto. Tanja Fajon je potrdila, da sta imela lep pogovor, v katerem sta pustila odprta vrata za morebitno sodelovanje v korist države.

Prva neuradna informacija s hodnikov Mladike, še pred Kajzerjevim zaslišanjem v državnem zboru, pa je bila, da odhajajoča zunanja ministrica ne bo opravila primopredaje poslov, predvsem zaradi nestrinjanja s spremembo zunanje politike do Palestine in Izraela pod novo vlado.