Zavarujmo se!

Na krilih splošnih podražitev so se v zadnjem letu občutno povišale tudi cene zavarovanj. V treh največjih zavarovalnicah priznavajo, da so zaradi višjih stroškov popravil dvignili tako cene avtomobilskih kot premoženjskih zavarovanj, medtem ko življenjskih zavarovanj niso dražili. A podatki kažejo, da so bili cenovni skoki ponekod višji kot rast škodnih stroškov.